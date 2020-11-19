Глава Росстата ответил на скептические вопросы о переписи

В этом году вместо бумажных анкет переписчики будут использовать планшеты с российской операционной системой. Они могут работать без доступа в Интернет. Один из гаджетов Павел Малков показал «ОГ» Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в Свердловской области началась Всероссийская перепись населения. Пока – только в отдалённых населённых пунктах. Основной её этап пройдёт в апреле. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ ответил на наши скептические вопросы о проведении переписи, объяснил, при чём тут Госуслуги и состоится ли основной этап главного опроса страны, если до весны пандемия коронавируса не закончится.

– Всероссийская перепись населения традиционно проводится раз в 10 лет. Почему? Этого времени достаточно для того, чтобы уклад жизни людей кардинально изменился?

– Это компромисс. Конечно, нам бы хотелось проводить перепись чаще. Но, во-первых, это дорогой проект, смета переписи в этот раз составляет около 32 млрд рублей. Во-вторых, есть организационные ограничения: над переписью работают 360 тысяч человек, подготовка занимает два-три года – постоянно функционировать в таком режиме невозможно.

10 лет – показательный период, но мы понимаем, что скорость изменений в жизни людей нарастает. Чтобы реагировать на эти изменения адекватно, нужно использовать административные источники, большие данные, например, сведения операторов связи. Но пока ни одна страна в мире не отказалась полностью от общения с человеком. Некоторые коллеги пытались это сделать, но ничего хорошего у них пока не получилось. Я думаю, что в перспективе мы перейдём на альтернативные источники, пока это сделать невозможно. Это большой проект, которым надо начинать заниматься уже сейчас: формировать реестры, связывать их между собой. Рассчитываем, что следующая перепись пройдёт уже в новых условиях.

Справка ОГ Павел Малков родился в 1980 году в Саратове. Работал в коммерческих организациях и в правительстве Саратовской области. С 2017 – директор департамента государственного управления Минэкономразвития России. Руководителем Росстата назначен в 2018 году.

– Среди вопросов анкеты – про пол и возраст, про источники дохода, работу, образование… Список – традиционный, или каждый раз на перепись населения составляются новые опросники?

– Конечно, в каждой переписи сохраняются стандартные вопросы, но список корректируется в соответствии с реалиями. Например, в этот раз существенно изменился блок по трудовой миграции – эта тенденция сейчас просматривается. Появился вопрос о наличии в доме Интернета.

Предложений по списку вопросов было множество – от депутатов Госдумы, органов власти, общественных организаций, граждан. Каждого что-то волнует, но любой дополнительный опрос – это время. Поэтому в дело вступает серьёзный фильтр: обсуждение комиссией, научная и лингвистическая экспертиза. На работу над списком вопросов у нас ушло полтора года.

– В Свердловской области уже стартовал досрочный этап Всероссийской переписи населения, в котором будут задействованы 7 850 переписчиков. Некоторые уже побывали в посёлке Санкино, в Махнёвском муниципальном образовании…

– Перепись жителей отдалённых территорий – одна из самых важных задач, ведь там проживают малые народности. В ноябре переписчики должны побывать в Махнёвском муниципальном образовании и Байкаловском муниципальном районе, а в декабре – в Тугулымском и Ивдельском городских округах. Оценка административной численности населения всегда отличается от фактической. К сожалению, в удалённых местах в меньшую сторону, потому что люди оттуда уезжают.

– Наивный вопрос, но как вы узнаете, что граждане не обманули переписчиков, отвечая на вопросы?

– Перепись целиком основана на принципе самоопределения. Кроме того, среди вопросов есть проверочные: планшет сразу выдает ошибки, сложно придумать ответы, чтобы всё сошлось – проще рассказать правду.

От людей часто звучит фраза «Мы ничего не обязаны». Но вы же хотите получить место в детском саду для своего ребёнка. Сейчас остро стоит вопрос об обеспечении населения больничными койками. Всё рассчитывается нормативно, а откуда государство знает, где вы фактически проживаете? Вы должны рассказать об этом. Данные нужны, например, для формирования бюджетов, социальной инфраструктуры. Сложно сказать, где информация не используется, это же эталонные данные по составу и численности населения страны.

Часто слышу опасения о том, что произойдёт утечка информации. Но в переписном листе мы задаём общие вопросы, по которым невозможно идентифицировать конкретного человека. Мы не храним персональные данные, собираются лишь те сведения, которая важны для принятия государственных решений. Поверьте, из социальных сетей о вас можно узнать гораздо больше, чем через переписной лист. К слову, в Росстате до сих пор не было ни одной утечки.

– Как Росстат проверяет, что опросил абсолютно всех граждан? Учитывается ли какая-то погрешность?

– В отличие от голосования, где каждый должен выразить своё мнение лично, единица переписи – домохозяйство. Наша задача найти хотя бы одного человека в семье, который предоставит информацию о себе и людях, с которыми живёт.

Чтобы доказать, что исследование проведено с погрешностью, вам нужно провести повторное исследование такого же масштаба – это невозможно. Поэтому данные переписи на уровне ООН признаются единственным достоверным источником о численности и составе населения.

Мы в любом случае охватываем 100 процентов людей. Даже если человек отказался с нами разговаривать, мы ищем основные данные о нём через административные источники – факт существования, пол, возраст. Если переписчики не могут застать человека по месту прописки в течение месяца, но при этом мы уверены, что гражданин существует, то значит, его переписали где-то в другом месте.

– Главное ноу-хау этой переписи – возможность пройти опрос через портал Госуслуги. К этому решению подтолкнула пандемия? Не получится, что кто-то из граждан поучаствует в переписи дважды, тем самым испортив статистику?

– Нет, это было запланированное нововведение. На Госуслугах можно заполнять анкету с перерывами, в любое удобное время. Мы рассчитываем, что большое количество людей захотят пройти перепись онлайн, тем более что коронавирус действительно побуждает к этому, но конкретных показателей не задаём. Для примера: в Белоруссии, в которой перепись уже прошла, в некоторых частях страны перепись через Интернет прошли до 20 процентов жителей.

Что касается двойного заполнения, то это исключено. Перепись будет проходить в единой информационной системе. Там случаи повторного заполнения анкеты отслеживаются и блокируются.

Кстати Павел Малков уже успел поставить вакцину от коронавируса и поделился своими впечатлениями: – Я сделал прививку в августе. Ставится два укола с интервалом в 21 день, – рассказывает он. – У меня огромное количество командировок, поэтому был выбор: переболеть коронавирусом или попробовать вакцину. Тем более прежде чем предлагать её своим сотрудникам – нужно было протестировать на себе. Рекомендую. Никаких побочных эффектов не ощутил.

– Изначально перепись должна была пройти этой осенью, но из-за коронавируса её пришлось перенести на весну 2021 года. Что будет, если в следующем году эпидемиологическая ситуация не улучшится?

– Решение о переносе было оправдано, из-за ограничений невозможно было даже провести подготовку переписчиков. Мы рассчитываем, что весной 2021 года ситуация с коронавирусом будет кардинально другой: появятся схемы лечения, вакцины. Мы сейчас ведём переговоры о массовой вакцинации переписчиков, конечно, в добровольном порядке. К тому же, каждый может выбрать для себя удобный режим – воспользоваться Госуслугами, МФЦ или пообщаться с переписчиком. На мой взгляд, всё должно пойти по плану.

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