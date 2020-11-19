Названы даты новогодних ярмарок в Берёзовском. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Берёзовского ожидают две новогодние ярмарки. Они запланированы на 12 и 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, 12 декабря торговые ряды появятся на улице Анучина, а 19 декабря – на Смирнова (Новоберёзовский посёлок). Горожанам будет предложен широкий ассортимент продуктов для новогоднего стола. Кроме того, гости ярмарок смогут приобрести подарки для родных и близких.

Отмечается, что ярмарка будет проведена с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Организаторы расставят палатки в нескольких метрах друг от друга, а все продавцы будут обязаны использовать маски, перчатки и иметь при себе антисептики для рук.

При посещении ярмарок жителей также просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Как ранее сообщала "Областная газета", в Екатеринбурге на площади 1905 года появится ярмарочный комплекс.