Громкая история в Уктусском пансионате, Всероссийская перепись населения и будущее сборной России по футболу после провала: самое интересное в номере «Облгазеты» за 20 ноября

Обзор номера за 20 ноября 2020.

Доброе утро, уважаемые читатели. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

Прошёл уже месяц после истории в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов, которая прогремела на всю страну. Несколько пациенток социального учреждения из Екатеринбурга опубликовали в социальных сетях видео, в котором обвинили его руководство в принудительной стерилизации, на которую женщин отправляли из-за того, что в пансионате было запрещено содержать детей. Ситуация вызвала настоящий переполох среди региональных чиновников: сразу несколько ведомств назначили служебные проверки по этим фактам. Громкая история в Уктусском пансионате вскрыла болезненную проблему соцучреждений, подробности – в нашем материале.

На этой неделе в Свердловской области началась Всероссийская перепись населения. Пока – только в отдалённых населённых пунктах. Основной её этап пройдёт в апреле. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков ответил на наши скептические вопросы о проведении переписи, объяснил, при чём тут Госуслуги и состоится ли основной этап главного опроса страны, если до весны пандемия коронавируса не закончится.

И напоследок о спорте. Сборная России по футболу провалила решающий матч года. Подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение от Сербии (0:5), потеряли первую строчку в группе Лиги наций, а также вылетели из состава второй корзины при жеребьёвке отборочного турнира к ЧМ-2022. О том, что ждёт российскую сборную дальше, размышляет журналист «Облгазеты».

На завершившемся в болгарском Пловдиве чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке уральским болельщикам было за кого порадоваться: уроженец Сысерти, воспитанник местной школы велогонок Лев Гонов завоевал золото и бронзу. На взрослом европейском чемпионате – первые в карьере! Для Льва это, можно сказать, точка сложного сезона: он завоевал медали на первенстве Европы, чемпионате России и успешно завершил соревновательный год в Болгарии. Хотя как говорит в интервью «Облгазете» сам велогонщик – год был хоть и тяжёлый, но зато продуктивный.