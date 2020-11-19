Законопроект о блокировке сайтов с цензурой российских СМИ и новая должность Евгения Дитриха: сводка новостей

"Областная газета" рассказывает о главных событиях к этому часу. Фото: Алексей Кунилов.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о главных событиях к этому часу.

Депутаты Госдумы РФ разработали и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые вводят цензуру в отношении российских СМИ. По словам авторов законопроекта, в период с апреля 2020 года на таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook было зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации. В случае принятия проекта, Роскомнадзор сможет вводить либо полное ограничение доступа к таким сайтам, либо замедлять их трафик с помощью специальных технических средств, установленных на сетях операторов связи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года выплаты по беременности, родам и больничным будут оформляться автоматически. При этом Свердловская область включена в список субъектов РФ, где такая реформа соцстрахования начнётся на год раньше, с 1 января 2021 года.

По рекомендации Правительства РФ экс-министр транспорта России Евгений Дитрих был назначен на должность гендиректора "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Он был избран на 5 лет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документы об увеличении финансирования комплексных программ развития Верхней Салды и Ирбита. В Верхнюю Салду будет дополнительно направлено 5,8 млрд рублей, а в Ирбит - 650 млн рублей.