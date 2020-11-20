В Екатеринбурге решили не отказываться от новогоднего оформления города

В мэрии рассчитывают, что к новогоднему оформлению города могут подключиться 12 тысяч объектов. Фото: Павел Ворожцов

Мэрия города объявила конкурс для юрлиц и ИП "Новогодний Екатеринбург-2021". Заявку на участие можно подать с 1 по 18 декабря.

Оценивать новогодние украшения в учреждениях будут в два этапа: с 21 по 24 декабря 2020 года и с 11 по 22 января 2021 года. Предприятия торговли, ТЦ, гостиницы, деловые центры могут поучаствовать в номинации "Лучшее новогоднее оформление", а предприятия сферы услуг, аптеки, финансовые учреждения и учреждения соцсферы - в номинации "Новогодняя витрина". С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

"Несмотря на объективную экономическую ситуацию, мы приглашаем руководителей всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Екатеринбурга, принять участие в традиционном конкурсе, который проводится каждый год. Чтобы отвлечься от негатива и создать хорошее настроение своим коллективам, можно украсить входные группы, прилегающую территорию", – приводит пресс-служба горадминистрации слова замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова.

Накануне он провёл заседание оргкомитета по праздничному оформлению города и проведению конкурса. Отмечалось, что подключиться могут 12 тысяч объектов. 2 тысячи предприятий уже начали украшать фасады.

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