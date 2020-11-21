В России выявили 24 822 случая заражения коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 2 064 748 россиян. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России выявлено 24 822 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости в стране.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (7168) и Санкт-Петербурге (2476). В Свердловской области заразились 378 человек. Это пятый показатель по стране.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 2 064 748 россиян. Из них 1 577 435 пациентов уже вылечились. В том числе за последние сутки из больниц выписался 26 021 человек. Таким образом, Число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших за сутки.

За последние сутки скончались ещё 467 носителей инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 35 778 россиян.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 71,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 588 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 474 299 человек.

Отметим, что новые суточные рекорды заболеваемости регистрируются в России несколько дней подряд. Предыдущий был установлен накануне: заболели 24 318 россиян.