Названо имя Главной мамы Екатеринбурга-2020

Главной мамы Екатеринбурга-2020 стала Надежда Ефимова. Фото: организаторы конкурса.

В Екатеринбурге выбрали Главную маму города. Финал конкурса красоты состоялся в пятницу вечером.

Мероприятие проходило в Центре культуры "Урал". На финале красавицы представили творческий выход с детьми, танец, дефиле в платьях, а также номер сценического мастерства. Их выступление оценивало жюри. Мам также поддерживали зрители. По данным организаторов, в зале было занято 50% мест (в связи с ограничениями по коронавирусу).

Всего за титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Она получила ювелирный комплект, стоимость которого не раскрывается.

Первой вице-мамой была выбрана Елена Панаско, а второй вице-мамой ‒ Анастасия Унгвицкая. Победительницей интернет-голосования, проходившего на сайте конкурса, названа Наталья Кузьминных. Каждая участница была награждена лентой от партнёра. Ещё раз взглянуть на всех участниц можно тут.

Ранее в Екатеринбурге выбрали красавицу с самой шикарной косой. Финал конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" прошёл в День народного единства. Победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В подарок свердловчанка получила ювелирное украшение и сертификат на путешествие по Уралу.