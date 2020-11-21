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Общество
21 ноября 2020, 18:10

Российским водителям разрешили самостоятельно собирать автомобильную аптечку

Водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами.

Водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами. Фото: Павел Ворожцов

Водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами. Делать это необходимо будет в соответствии с перечнем, приведённым в приказе Минздрава России № 1080н.

Приказ Минздрава России № 1080н от 8 октября 2020 года «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) вступит в силу с 1 января 2021 года.

В тоже время аптечки, произведённые и укомплектованные до 1 января 2021 года, смогут продаваться и могут быть использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий,  но не позднее 31 декабря 2024 года.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Областная газета Свердловской области

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