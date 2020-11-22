Свердловские санврачи проверили антисептик, которым отравились жители Якутии

Содержание метилового спирта в антисептике превышено почти в 20 раз. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области озвучили результаты лабораторных исследований кожного антисептика для обработки рук, после употребления которого скончались семеро жителей Якутии. Содержание метилового спирта в антисептике превышено почти в 20 раз.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе исследования установлено, что содержание метилового спирта составляет от 62 до 69% в разных пробах, при максимально допустимом значении в 3,5%.

«Кожный антисептик для обработки рук «ANTISEPT'S» не соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в нарушение закона на этикетке не указан истинный состав продукции: на ней написано «70% спирта» - без уточнения, какого именно.

Территориальными отделами управления Роспотребнадзора ведётся работа по выявлению точек реализации опасного антисептика и изъятию его из оборота. Санитарные врачи призвали свердловчан быть бдительными при приобретении антисептиков и другой спиртосодержащей продукции, и использовать её только по назначению.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее стало известно, что вРеспублике Саха (Якутия) девять человек отравились спиртосодержащим антисептиком, произведённым в Свердловской области. Трагедия произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттинский район).

По предварительным данным, местные жители приобрели 18 ноября в магазине «Баай Ас» пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили её. Семеро из девяти отравившихся скончались.

Согласно этикетке, «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT'S» был произведён в Свердловской области, в посёлке Октябрьский (Сысертский район, ИП Калинин А.В).