Семьям иностранных спортсменов разрешили въезжать в Россию

В Россию смогут въезжать члены семей иностранных спортсменов и тренеров. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию для членов семей иностранных спортсменов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в Россию смогут въезжать члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры. Для этого им достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, соответствующую цели поездки.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в августе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну иностранных тренеров, спортсменов и специалистов в области физкультуры. Однако решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну.