Министр финансов РФ допустил ликвидацию ЗАГСов

Глава Минфина отметил, что из-за увеличения сфер деятельности ФНС, в некоторых ведомствах пропала необходимость. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Россия 1".

Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в выпуске программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым", посвящённом работе Федеральной налоговой службы (ФНС) и её развитию. В частности, глава Минфина отметил, что из-за увеличения сфер деятельности ФНС, в некоторых ведомствах пропала необходимость.

"ФНС - это уже не просто налоговая. Ведомство ведёт единый регистр народонаселения. ФНС обладает таким огромным массивом информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения. Поэтому некоторые ведомства, которые собирают информацию, просто уже становятся ненужными", - сказал Антон Силуанов.

В частности речь идёт об органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

По словам министра, все процессы регистрации населения и предоставления отдельным категориям граждан мер государственной поддержки значительно ускорились. В частности, это касается маткапитала, который становится доступен семьям почти сразу после рождения ребёнка.

Глава Минфина подчеркнул, что из фискального органа, которым ФНС была изначально, налоговая служба превратилась в "орган сервисов государства". Как сказал Антон Силуанов, успех ФНС зависит от инноваций, которые возможны благодаря последним достижениям в IT-сфере.

"Наша задача сейчас состоит в том, чтобы эту практику, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но налоги идут и пополняют казну государства, расширять. Поэтому ещё раз повторюсь, фискальная функция важна для того, чтобы мы могли финансировать дороги, здравоохранение, образование и так далее, но важно, как это делается. А как это делается во многом зависит от инновационности этой службы", - уточнил министр.

К слову, в октябре нынешнего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ускорении работы по переводу архивов ЗАГС в электронный формат. Исторические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра. На эти цели кабмин выделит более 1,1 млрд рублей.