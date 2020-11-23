Владимир Путин утвердил Стратегию антинаркотической госполитики до 2030 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал документ об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Основными целями Стратегии являются снижение тяжести последствий употребления наркотиков, сокращение их доступности и незаконного оборота, а также формирование в обществе осознанного негативного отношения к таким веществам.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, антинаркотическая политика подразумевает совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков, сокращение сырьевой базы для их производства, ликвидация инфраструктуры незаконного производства, распространения и транспортировки, а также улучшение таможенного контроля. Кроме того, в документе прописана необходимость усиления мер по борьбе с оргпреступностью, связанной с наркотиками, и с отмыванием денег.

Помимо всего этого Стратегия включает в себя задачи по совершенствованию системы информирования населения и помощи наркозависимым. В частности, государство планирует повышать эффективность функционирования наркологической службы страны, развивать систему международного сотрудничества в данной сфере, совершенствовать мониторинг, улучшать правовой механизм побуждения наркопотребителей к прохождению лечения и реабилитации и повышать доступность социальной реабилитации для людей, употребляющих наркотики.

Отметим, что этот документ был рассмотрен на заседании с Советом безопасности, которое Владимир Путин провёл 16 ноября. Тогда глава государства заявил, что реализация Стратегии антинаркотической политики за последние 10 лет позволила более чем на четверть снизить количество зарегистрированных наркопотребителей - с 674 тыс. до 478 тыс. человек, среди которых 5,1 тыс. несовершеннолетних.