Темы дня

Общество
23 ноября 2020, 21:48

Владимир Путин утвердил Стратегию антинаркотической госполитики до 2030 года

Владимир Путин

Владимир Путин утвердил Стратегию антинаркотической госполитики до 2030 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал документ об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Основными целями Стратегии являются снижение тяжести последствий употребления наркотиков, сокращение их доступности и незаконного оборота, а также формирование в обществе осознанного негативного отношения к таким веществам.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, антинаркотическая политика подразумевает совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков, сокращение сырьевой базы для их производства, ликвидация инфраструктуры незаконного производства, распространения и транспортировки, а также улучшение таможенного контроля. Кроме того, в документе прописана необходимость усиления мер по борьбе с оргпреступностью, связанной с наркотиками, и с отмыванием денег. 

Помимо всего этого Стратегия включает в себя задачи по совершенствованию системы информирования населения и помощи наркозависимым. В частности, государство планирует повышать эффективность функционирования наркологической службы страны, развивать систему международного сотрудничества в данной сфере, совершенствовать мониторинг, улучшать правовой механизм побуждения наркопотребителей к прохождению лечения и реабилитации и повышать доступность социальной реабилитации для людей, употребляющих наркотики.

Отметим, что этот документ был рассмотрен на заседании с Советом безопасности, которое Владимир Путин провёл 16 ноября. Тогда глава государства заявил, что реализация Стратегии антинаркотической политики за последние 10 лет позволила более чем на четверть снизить количество зарегистрированных наркопотребителей - с 674 тыс. до 478 тыс. человек, среди которых 5,1 тыс. несовершеннолетних.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.11.2020, 21:48 / Общество
Владимир Путин утвердил Стратегию антинаркотической госполитики до 2030 года
23.11.2020, 20:50 / Общество
Правительство РФ включит вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарств
23.11.2020, 19:48 / Общество
В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ПЖСК "Бухта Квинс"
23.11.2020, 18:53 / Спорт
Уральская скалолазка Елизавета Иванова завоевала серебро на чемпионате Европы в Москве
23.11.2020, 18:51 / Общество
Вторая российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца 2020 года