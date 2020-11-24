Владимир Путин наградил Игоря Алтушкина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин присвоил госнаграды 10 свердловчанам. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами". Глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин удостоился Ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени".

Согласно документу, свердловчанин награждён за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее "Облгазета" писала о том, что Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын выделили средства на кислородную станцию для скорой помощи Екатеринбурга и на 30 новых машин скорой помощи.

Этим же Указом Президнта РФ награждены ещё 9 свердловчан. Среди них - завотделением больницы №1 Юрий Мансуров (получил Орден Пирогова посмертно), главный научный сотрудник, научный руководитель ФГБУН Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев (Орден Александра Невского), а также четыре рабочих Уральского электрохимического комбината и три - Белоярской атомной станции.

Фото: Указ

Фото: Указ

Фото: Указ

Фото: Указ