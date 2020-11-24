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Общество
24 ноября 2020, 09:36

Екатеринбуржцы решат, стоит ли закрывать Зелёную рощу на ночь

парк Зелёная роща

Горожанам предлагают решить, стоит ли закрывать Зелёную рощу на ночь. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге проходит опрос о режиме работы парка «Зелёная роща». Горожанам предлагают решить, стоит ли закрывать его на ночь.

Предполагается, что в Зелёной роще можно будет гулять с 6:00 до 23:00, а в остальные часы она будет закрыта для посетителей. Ограничить доступ в парк предлагают для того, чтобы сохранить его внешний вид после недавних работ по благоустройству, уточняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Жителям уральской столицы предлагают выбрать: парк должен быть закрыт на ночь или работать круглосуточно. Опрос проходит на сайте администрации города до конца ноября. Результаты голосования обнародуют уже в следующем месяце.

Напомним, реконструкция Зелёной рощи завершилась в конце октября. Однако ещё до официального открытия общественной территории её начали разрушать: в парке сломали яблоню, украли газон и погубили несколько белок. Подрядчик пообещал за свой счёт устранить недостатки.

Добавим, что в Екатеринбурге уже применяется практика закрытия парков на ночь. Такой график действует, например, в Дендрологических парках на Мира и 8 Марта.

Областная газета Свердловской области

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