Президент РФ наградил свердловского врача орденом Пирогова посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами". Согласно документу, награждены 10 свердловчан, в том числе скончавшийся хирург областной больницы №1 Юрий Мансуров.
Он удостоен ордена Пирогова за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19. Юрий Мансуров, заведовавший отделением Свердловской областной клинической больницы №1, скончался летом этого года, заболев коронавирусом.
Указом Президнта РФ награждены ещё 9 свердловчан. Среди них - глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Он удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в предотвращение распространения COVID-19.
Кроме того, орден Александра Невского получил главный научный сотрудник, научный руководитель ФГБУН Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Ранее стало известно, что он стал лауреатом премии Правительства РФ за разработку инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний.
Награждены также четыре сотрудника Уральского электрохимического комбината и три сотрудника Белоярской атомной станции:
- начальник технологического цеха Уральского электрохимического комбината Михаил Денисов медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;
- слесарь-ремонтник участка ремонта газотурбинного оборудования и вакуумных испытаний цеха ревизии машин Владимир Никулин медалью "За заслуги в освоении атомной энергии";
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка эксплуатации оборудования метрологической службы Валерий Лизунов медалью "За заслуги в освоении атомной энергии";
- начальник участка переработки радиоактивных отходов химико-металлургического цеха Юрий Скосырский медалью "За заслуги в освоении атомной энергии";
- главный специалист филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Белоярская атомная станция" Александр Курочкин медалью "За заслуги в освоении атомной энергии";
- начальник смены атомной станции службы технологического управления Александр Лазарев (почётное звание "Заслуженный работник атомной промышленности РФ"),
- ведущий инструктор по подготовке персонала атомной станции Валерий Бородин (почётное звание "Заслуженный энергетик РФ").
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