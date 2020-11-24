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24 ноября 2020, 12:45

На Среднем Урале скончались ещё девять пациентов с COVID-19

Скорая помощь едет по улице

Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале приближается к тысяче. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали девять случаев смерти пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии не стало 970 жителей региона.

Данную информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.

По числу жертв заболевания Средний Урал остаётся на шестом месте в России после Москвы (8 455 скончавшихся), Санкт-Петербурга (5 053), Московской (1 943), Ростовской (1 221) и Нижегородской областей (1 085). Накануне стало известно о 10 скончавшихся в Свердловской области.

Всего в России от коронавируса скончался 37 031 человек, в том числе за последние сутки - 491.

Фото: данные на 24 ноября

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