На Среднем Урале скончались ещё девять пациентов с COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали девять случаев смерти пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии не стало 970 жителей региона.
Данную информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.
По числу жертв заболевания Средний Урал остаётся на шестом месте в России после Москвы (8 455 скончавшихся), Санкт-Петербурга (5 053), Московской (1 943), Ростовской (1 221) и Нижегородской областей (1 085). Накануне стало известно о 10 скончавшихся в Свердловской области.
Всего в России от коронавируса скончался 37 031 человек, в том числе за последние сутки - 491.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале