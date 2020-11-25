Бесплатные лекарства от COVID-19 и результаты «шмелей» в чемпионате России: важное в номере «Облгазеты» за 25 ноября

Обзор номера за 25 ноября.

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о том, что вы сможете прочитать в новом номере «Областной газеты» за 25 ноября.

♦ Свердловчанам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, теперь положены бесплатные наборы препаратов от COVID-19. В списке медикаментов для граждан с лёгким и среднетяжёлым течением болезни значатся умифеновир (арбидол), препараты на основе интерферона альфа в виде спреев, разные антибиотики, антикоагулянты и даже парацетамол. В перечне есть и дорогие таблетки с действующим веществом фавипиравир. В аптеках они стоят более 6 тыс. рублей. Однако все эти препараты до единого каждому больному не выдают. По каким схемам должны лечить инфицированных в амбулаторных условиях – в материале «ОГ».

♦ Систему российских институтов развития ждёт реогранизация. Сегодня в стране действуют 40 различных фондов, банков и корпораций, создававшихся для решения конкретных задач – поддержки инноваций, малого и среднего бизнеса, экспорта. Однако по мнению властей, сегодняшняя деятельность этих структур слабо увязана с новыми национальными целями развития. Часть из них решено ликвидировать, часть ‒ укрупнить путём слияния. В последний список вошли «Роснано», гендиректором которого является бывший первый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс и Фонд «Сколково» (президент фонда ‒ Виктор Вексельберг). Их и ещё шесть компаний под своё управление взял Внешэкономбанк РФ. Подробнее об этом читайте в статье «Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?».

♦ В чемпионате России по футболу завершилась первая половина турнира. Команды сыграли 15 матчей. Екатеринбургский «Урал» занял 11-ю строчку в таблице (16 очков), что, впрочем, неудивительно. Команду буквально «тащит» на себе румынский полузащитник Эрика Бикфалви. Именно от него во многом зависят атакующие действия команды. Пять голов в чемпионате (практически половина всех забитых мячей), хет-трик в Кубке России, который спас «Урал» от вылета. Картина не самая впечатляющая, и, вероятно, в чемпионате речь пойдёт максимум о сохранении прописки в премьер-лиге. Но при этом не стоит забывать про наш любимый турнир – Кубок России, где у «Урала» вновь есть неплохие шансы дойти минимум до полуфинала. Пока так и остаёмся середняком в чемпионате и кубковым бойцом. Но всё-таки хочется большего.