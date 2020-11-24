Присвоение статуса ТОР Верхней Туре и открытие Центра управления регионом: дайджест новостей

Михаил Мишустин подписал документ о присвоении статуса территории опережающего развития (ТОР) Верхней Туре. Фото: Павел Ворожцов.

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о присвоении статуса территории опережающего развития (ТОР) Верхней Туре. Постановлением определяется перечень видов экономической деятельности, при которых в городе действует особый правовой режим предпринимательской деятельности: производство лесозаготовок, оружия и боеприпасов, напитков и табачных изделий, а также добыча нефти и природного газа.

В Екатеринбурге состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР), который посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Ему продемонстрировали "тепловую карту", позволяющую определять самые актуальные проблемы в муниципалитетах, и рассказали об организации деятельности ЦУР.

Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ в области науки и техники главным научным сотрудникам Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерию Черешневу и Евгению Гусеву. Кроме того, Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ "О награждении госнаградами", согласно которому Валерий Черешнев удостоился ордена Александра Невского.

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца впервые после начала пандемии состоялась торжественная церемония вручения иностранными послами верительных грамот Президенту России. В мероприятии участвовали послы 20 стран. Подробности читайте здесь.