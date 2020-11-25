В центре Екатеринбурга воссоздадут часть бывшей купеческой усадьбы

Речь идёт об объекте, который находится на ул. 8 Марта. Фото: Google Карты

В Екатеринбурге восстановят часть усадьбы купца С.Е. Тупикова, расположенную в центре города. Там может появиться художественная галерея.

Речь идёт об объекте, который находится на ул. 8 Марта. Ранее там располагались склады усадьбы. Теперь от них осталась только одна стена площадью более 40 кв. м.

Восстановлением объекта культурного наследия Свердловской области займётся частный инвестор, который приобрёл остатки стены склада на аукционе. Сейчас новый собственник готовит проектную документацию. Впереди — археологическая и техническая экспертизы. На это и на сами восстановительные работы уйдёт не менее пяти лет.

Как часть архитектурного ансамбля будет использоваться в дальнейшем, точно сказать нельзя. Среди рассматриваемых вариантов — художественная галерея или другие учреждения культуры и искусства.

Здание будет восстановлено в прежних границах, которые тоже являются предметом охраны, сообщает департамент информполитики Свердловской области.