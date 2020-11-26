Русская троица

"Красная бурда" представляет: Васнецов всегда был признанным художником, а его изображения ещё задолго до наших дней были признаны картинами.

На картине «Богатыри» изображены богатыри. Это охранники Земли Русской. Они осуществляют контроль ворогов.

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На головах у богатырей почему-то каски, хотя они не на мотоциклах, а на конях. Кони у них в хорошем состоянии, явно не бэушные или из каршеринга. У Ильи Муромца самый мощный конь, у него много лошадиных сил. У Алёши Поповича, наверно, тоже. Видно, что он недавно хорошо покушал русской кухни.

Конь Ильи как бы стесняется свалившегося на него внимания художника, а у Добрыни конь внимательно нюхает, чем пахнет: врагами или только русским духом от богатырей?

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Горизонт на картине не завален, значит, картину снимали не впопыхах. А вот свободное место справа есть. Кажется, что там стоял ещё кто-то, кто ускакал, но его ещё можно разглядеть, если приложить руку к голове, что и делает Илья.

Заметно, что богатыри стоят так уже давно. Илья Муромец с трудом бы держал козырьком свою тяжёлую руку, если бы её не подпирала подставка с набалдашником. А может, это не подставка, а кальян, подвешенный за шланг. Кальян как бы говорит, что кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает.

Всё это время Добрыня пытается вытащить меч, и вытащил уже наполовину. Ну а Алёша Попович уже просто хочет домой.

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Илья Муромец – самый такой на стиле. На нём оранжевые штаны в тон к сапогам. Оранжевые штаны сразу показывают, кто на картине главный, перед кем надо приседать и делать «ку», как в мультике, который меня заставил смотреть отец.

Добрыня Никитич явно давно не разувался, и сапоги у него заплесневели и позеленели.

Судя по всему, у мужчин на Руси было принято с детства носить на голове бороду. Однако состояние бород говорит о том, что нормальных барбершопов тогда ещё не было.

Алёша один без бороды, но он самый секси, хотя у него наклеенные ресницы и взгляд к тому же ориентирован не в традиционную для остальных богатырей сторону. Зато кубики у него на животе видны даже сквозь кольчугу. И ещё у него гусли. Наверно, чтобы веселить старослужащих на привале.

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Непонятно, почему считается, что Алёша – Попович. На нём нет ни креста, ни рясы, ни кадила, ни иконы. Я бы сказала, что этот наездник по возрасту похож на сына двух других, и зовут его Алёша Добрыныч или Алёша Ильёвич. Но на Руси такое точно не практиковалось.

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У юзера, который по центру, слишком большой стилус. Это какой же тогда у него планшет?

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Судя по положению копья Ильи, дело происходит около 8 часов вечера, примерно в 20:10. Птица на картине летит очень низко, значит скоро будет дождь. Поэтому обстановка на картине тревожная, ведь богатыри и их вороги могут промокнуть во время жестокой битвы.

Хотя богатыри и без зонтиков, но видно, что у них всё схвачено: палица, меч, лук. Между ними не проскочит ни человек, ни мышь. А вот по бокам пространство свободно. Получается, что вся надежда на тройку защитников, которые играют в линию.

При этом социальная дистанция между героями не соблюдается, полутора метров между ними и масок нет. И это непонятно нам, жильцам XXI века.

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Что касается качества картины. В целом графон чёткий, но вот облако над левым челом автор пилил уставшим, в тильте, и ему лениво было прорисовывать облачки. Над остальными ещё потел, а на левом слился уже. По траве справа внизу та же фигня.

Текстуры не прорисованы, разрешение никакущее, тени не динамические… Мне продолжать или разраб сам убъётся об стену?

Зато сами герои прорисованы норм, непонятно только, где на экране спрятан рюкзак с выбором оружия. Ибо меча, копья и лука маловато для зрелищного боя. Гранатомет бы точно не помешал. Ну и пару магов можно было в игру добавить.

Ещё невнятно, в какой точке Русии сделан портрет. Надо бы указатель и дату добавить было, или геолокацию. Ещё хотелось бы, чтобы автор отметил на фотографии героев, кто из них где. Непонятно, где можно поставить картине лайк или дизлайк.

Кнопки «поделиться» тоже не видно, так что вряд ли эта гифка станет вирусной. Ой, дак это ещё и не гифка и не вайн?! Тaда вообще отстоy.

Опубликовано в №221 от 26.11.2020