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25 ноября 2020, 15:22

Владимира Бублика выбрали лучшим ректором юридического вуза в России

Владимир Бублик

Владимир Бублик, который сам окончил УрГЮУ в 1980 году, возглавляет вуз последние тринадцать лет. Фото: Павел Ворожцов

Руководитель Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик стал лауреатом общенациональной премии «Ректор года-2020» среди юридических вузов страны.

Награду Владимиру Бублику вручил в Москве министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Экспертное жюри, в состав которого вошли государственные деятели, академики РАН и представители научного сообщества, отметило заслуги ректора УрГЮУ в развитии отечественного правоведения и вуза, который стал одной из ведущих кузниц юридических кадров в России и ближнем зарубежье.

– Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей, – отметил председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб. – И оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества зачастую не менее важна, чем оценки ведомств.

Владимир Бублик, который сам окончил УрГЮУ в 1980 году, возглавляет вуз последние тринадцать лет. За это время число студентов вуза выросло в несколько раз: ежегодно в УрГЮУ учатся до 10 000 студентов, слушателей и аспирантов. Одним из достижений Владимира Бублика на посту ректора стало активное внедрение в учебный процесс современных информационных технологий и цифровизация образования. Это обеспечило бесперебойную работу УрГЮУ в период пандемии COVID-19.

Опубликовано в №221 от 26.11.2020

Областная газета Свердловской области

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