В Орджоникидзевском районе ликвидировали незаконный киоск «Роспечать»

Уведомление о необходимости добровольно убрать кисок было выставлено в адрес ООО «Роспечать» 8 июня текущего года. Фото: с сайта администрации Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге продолжается ликвидация самовольно установленных торговых точек. В Орджоникиждзевском районе демонтировали киоск «Роспечать» на ул. Космонавтов, 80.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, киоск был установлен по данному адресу самовольно и не был включен в общегородскую схему размещения нестационарных торговых объектов.

Уведомление о необходимости добровольно убрать кисок было выставлено в адрес ООО «Роспечать» 8 июня текущего года. Однако из-за высокой загрузки эвакуаторов, вынести объект принудительно летом не успели. В результате торговую точку демонтировали накануне, 24 ноября.

В отделе потребительского рынка отметили, что несмотря на то, собственника предупредили о необходимости вывезти киоск почти полгода назад, всё это время здесь продолжалась активная торговля.

После демонтажа конструкцию отправили на штрафную стоянку. За эту услугу, а также за сам процесс демонтажа и перевозки в адрес собственника в судебном порядке будут выставлены требования о компенсации расходов, понесённых городским бюджетом.