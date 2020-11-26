Отмена обязательного согласования облика зданий и утверждение генсхемы газоснабжения до 2035 года: важное в номере за 26 ноября

Обзор номера за 26 ноября.

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о том, что вы сможете прочитать в новом номере «Областной газеты» за 26 ноября.

♦ Гордума Екатеринбурга разрешила застройщикам не согласовывать с мэрией внешний вид строящихся объектов. Эта новость вызвала недоумение и у горожан, и у архитекторов. Уральскую столицу и так часто ругают за пестроту архитектурных решений, а во что город превратится теперь? Разбираемся в теме вместе с «Облгазетой».

♦ На Среднем Урале утвердили генеральную схему газоснабжения региона до 2035 года – документ, в котором обозначены перспективы развития газовой инфраструктуры и возможности для подключения к ней потребителей. Впервые в области создана не только бумажная версия, но и её «живая» электронная модель. Это должно сделать информацию о газификации более доступной и понятной для жителей и инвесторов. Подробности тут.

♦ В Екатеринбурге открылся новый участок кольцевой автодороги – на пересечении с Чусовским трактом. Это разноуровневая транспортная развязка общей протяжённостью 3,3 километра. Всего на участке шесть съездов – три для поворота налево и три – направо. В проект было вложено свыше 210 млн рублей – средства по нацпроекту БКАД.