Публикуем перечень свердловских городов, где 28 и 29 ноября пройдут ярмарки. Фото: Галина Соловьёва.

В последние выходные осени в муниципалитетах Свердловской области вновь состоятся сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. Рассказываем, где и когда именно они будут проходить.

В Первоуральске в ближайшие два дня закупиться можно будет на пр. Ильича, 32 (28 ноября) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (29 ноября). Об этом горадминистрация информировала ранее.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);

(на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( 27-29 ноября );

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( ); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье); Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка ( 27-29 ноября );

(ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка ( ); Нижний Тагил (Ленинградский проспект, 95) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" ( 27 ноября );

(Ленинградский проспект, 95) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" ( ); р.п. Верхнее Дуброво ГО Верхнее Дуброво (ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка ( 27 ноября );

ГО Верхнее Дуброво (ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка ( ); р.п. Рефтинский Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка ( 28 ноября );

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка ( ); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (29 ноября с 9:00 до 17:00).

Ранее мэрия Берёзовского анонсировала проведение новогодних ярмарок. Известно, что 12 декабря торговые ряды появятся на улице Анучина, а 19 декабря – на Смирнова (Новоберёзовский посёлок). Горожанам будет предложен широкий ассортимент продуктов для новогоднего стола. Гости ярмарок также смогут приобрести подарки для родных и близких.

Добавим, в Екатеринбурге на площади 1905 года появится ярмарочный комплекс. Он станет частью праздничной площадки и откроется 28 декабря.