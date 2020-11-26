Свердловчане перевели мошенникам уже более 80 миллионов рублей

Такие данные были озвучены в ходе круглого стола с участием специалистов из различных ведомств. Фото: Алексей Кунилов

С начала года в Свердловской области зарегистрировано около 8 тысяч фактов мошеннических действий. Жители региона перевели аферистам более 80 миллионов рублей. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола со специалистами.

Наибольшее количество обращений граждан, ставших жертвами мошенников, зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Одно из распространенных преступлений - кража денег с банковских карт. С начала года зафиксировано более 1 900 подобных случаев. Ущерб от действий мошенников превысил 80 миллионов рублей.

По словам руководителя отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска областного полицейского главка подполковника Ильи Батанова, по сравнению с прошлым годом количество мошеннических действий выросло более чем на две тысячи. Кроме того, в два раза выросло число мошенничеств, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

«Во время разговора с жертвой аферисты стараются создать стрессовую ситуацию, чтобы не дать времени остановиться и подумать. Предлоги разные: с вашего счета якобы совершаются странные операции, или кто-то пытается взять на вас кредит, или ваш счёт заблокирован и срочно нужно перевести средства на какой-то резервный счёт», - рассказал Илья Батанов.

В режиме онлайн на круглом столе выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, чаще всего жертвами мошенников становятся три основные категории граждан. В первую входят люди, которым злоумышленники внушают информацию о необходимости инвестиционной деятельности с имеющимися у них денежными средствами, чтобы получить быстрый доход. Воодушевлённые возможностью лёгкого заработка, доверчивые граждане вкладывают сбережения в несуществующие инвестиционные проекты. Ко второй категории относятся жители, финансовые ресурсы которых нарушители закона вовлекли в проведение спекулятивных операций на бирже. Третью группу преимущественно составляет пенсионеры, ставшие жертвами финансовых пирамид и денежно-потребительских кооперативов.

Выступая на круглом столе, эксперт Центробанка по безопасности Александр Сальников подчеркнул, что, когда человек сам переводит деньги на счёт мошенника, эта операция со стороны банка считается совершенно законной.

«Настоящий сотрудник банка по телефону никогда не будет спрашивать у вас личные данные, кодовое слово, реквизиты карты и конфиденциальную информацию с обратной стороны карты, а также коды из СМС. Если звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и перезвоните на горячую линию банка», - рекомендует эксперт.

Добавим, что, по словам главы пресс-службы областного полицейского главка полковника Валерия Горелых, начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил личному составу службы участковых уполномоченных и других подразделений активизировать профилактическую работу с населением.

Сотрудники ОВД гарнизона будут посещать граждан по месту жительства и лично разъяснять способы и методы, которыми пользуются мошенники, а также, как не стать жертвой преступников.

О любых попытках мошенничества необходимо сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.