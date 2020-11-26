К профилактике коронавируса на Среднем Урале привлекали более пяти тысяч казаков

Документ о создании координационного совета по делам казачества подписал в октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Свердловской области состоялось первое заседание координационного совета по делам казачества. О деятельности Оренбургского войскового казачьего общества в 2020 году рассказал атаман Владимир Романов.

Так, к деятельности по профилактике распространения коронавирусной инфекции были привлечены более пяти тысяч казаков. Более пятисот человек участвовали в борьбе с лесными пожарами. Ещё более двухсот казаков охраняли государственные границы Российской Федерации.

По словам Владимира Романова, представители казачьего общества также вели работу по охране общественного порядка, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по природоохранным мероприятиям, охране животного мира и леса, по обеспечению экологической и пожарной безопасности.

По словам вице-губернатора Свердловской области, Сергея Бидонько, который возглавляет координационный совет по делам казачества, на Среднем Урале уделяется большое внимание вопросам поддержки и развития казачества.

«Свердловская область является лидером по количеству казачьих обществ в Уральском федеральном округе. А развитие казачества на протяжении многих лет остаётся вопросом государственной важности», – приводит слова вице-губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, документ о создании координационного совета по делам казачества подписал в октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контроль за исполнением указа возложен на вице-губернатора региона Сергея Бидонько.Его заместителем стал советник главы региона, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. Всего в составе координационного совета значится 39 человек.

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества отметил, что одна из основных задач совета – обеспечение реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, утверждённой указом Президента России. Также совет будет обеспечивать взаимодействие и координацию между казаками и органами власти.

«Основной задачей совета в ближайшее время является выработка механизма несения государственной службы российским казачеством в Свердловской области и привлечение к несению государственной службы как можно большего количества казаков», – рассказал Владимир Романов.