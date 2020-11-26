Евгений Куйвашев наградил свердловских врачей почётными грамотами Президента РФ

Почётные грамоты получили 34 свердловчанина. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды РФ, награды Президента РФ и Свердловской области уральским врачам и другим выдающимся гражданам региона. Почётные грамоты получили 34 свердловчанина.

"Хочу сегодня отметить главных героев этого непростого во всех смыслах года — наших медицинских работников. Я поздравляю вас и в вашем лице хочу поблагодарить всех наших врачей, фельдшеров, медсестер и весь медперсонал за терпение, мужество и стойкость, за тяжелый самоотверженный труд и несгибаемую волю к победе в борьбе за жизнь и здоровье свердловчан", – сказал губернатор в ходе торжественной церемонии.

Почётные награды Президента РФ Евгений Куйвашев вручил главврачу ЦГКБ №24 Алексею Малинкину, заместителю главврача по инфекционной службе ГКБ №40 Наталии Бацкалевич, заведующему отделением, анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Бельскому и главврачу ЦГБ №3 Антону Старкову.

Дмитрий Бельский сказал, что в этот сложный период поддержка граждан и руководящего состава ощущается как никогда ярко.

"Я надеюсь, что изменилось не только сейчас отношение к медикам, а очень бы хотелось, чтобы оно таким было и сейчас, и на будущие годы тоже", - подчеркнул он.

По указу Президента России орденом Мужества посмертно награждён охотинспектор Андрей Киргинцев, убитый браконьером в ноябре 2019 года. Евгений Куйвашев вручил награду его супруге Ирине Киргинцевой, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

За осуществление авиарейсов с целью возвращения россиян домой в разгар пандемии памятной медалью "МыВМЕСТЕ" и грамотой награждены первый заместитель гендиректора – коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов и пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов.

Также губернатор вручил знак Почётного гражданина Свердловской области сенатору Аркадию Чернецкому и поблагодарил председателя совета директоров ООО "Завод "Медсинтез" Александра Петрова за производство более миллиона пачек препарата "Триазавирин", который помог в лечении уральцев.

Публикуем полный список награждённыхсвердловчан:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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