Упразднение уставных судов и противостояние на вершине Качканара: интересное в номере за 27 ноября

Обзор номера

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о том, что вы сможете прочитать в новом номере «Областной газеты» за 27 ноября.

♦ Изжившие себя уставные суды в регионах России упразднят до 1 января 2023 года. Среднего Урала эти нововведения касаются самым непосредственным образом: в нашей области уставный суд действует с 1998 года. Как создавался, чем занимается и сколько денег уходит на обеспечение деятельности конституционного суда ‒ в материале «Облгазеты».

♦ Мы продолжаем следить за ситуацией с уральскими буддистами. Напомним, по достигнутой в 2019 году договорённости представители общины «Шедруб Линг» к настоящему времени должны были покинуть гору Качканар и поселиться в нижнетуринском посёлке Косья. Однако этого не произошло. Почему буддисты до сих пор остаются на вершине Качканара читайте здесь.

♦ Ушёл из жизни Диего Марадона ‒ один из величайших игроков за всю историю футбола, чемпион мира, обладатель «Золотого мяча». В октябре ему исполнилось 60 лет. Вспоминаем достижения и известные голы легенды футбола.