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27 ноября 2020, 12:54

На Среднем Урале скончалась почти тысяча пациентов с COVID-19

Врач в защитном костюме в лаборатории

Число скончавшихся пациентов на Среднем Урале увеличивается ежедневно уже на протяжении последних двух месяцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё 9 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 997.

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Число скончавшихся пациентов на Среднем Урале увеличивается ежедневно уже на протяжении последних двух месяцев. До этого ни одного случая смерти не зарегистрировали 28 сентября.

Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы ( 8 680), Санкт-Петербурга (5 280), Московской (2 010), Ростовской (1 273) и Нижегородской (1 126) областей, Красноярского края (1 049).

Фото: данные на 27 ноября

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