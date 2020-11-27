В Екатеринбурге до конца года зальют более 140 катков

В Екатеринбурге до конца года зальют более 140 катков. Фото: Галина Соловьёва.

Начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина рассказала, что в 2020 году в Екатеринбурге будет залито 142 катка. Основная часть ледовых площадок располагается во дворах.

Как заявила Людмила Фитина, по сравнению с 2019 годом число катков в нынешнем сезоне почти не изменится. При этом она подчеркнула, что большинство катков традиционно располагается во дворах - власти уже приступили к их заливке.

Главной особенностю нынешнего сезона она назвала перенос катка из ледового городка в фанзону ЦПКиО им. Маяковского.

"Фанзона в ЦПКиО им. Маяковского, подготовленная к ЧМ-2018 по футболу, позволяет обустроить на её территории большой каток. Он будет, пожалуй, самым большим на территории города. Также сейчас мы решаем вопрос по поводу заливки катка на центральном стадионе", - сказала начальник управления по физической культуре и спорту.

Будут ли в этом году заливаться катки в торговых центрах - не известно. Это зависит от дальнейшего ужесточения или ослабления ограничительных меры по коронавирусу. Также Людмила Фитина рассказала о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических правил.

"Мы очень стараемся соблюсти требования Роспотребнадзора, будем соблюдать все меры предосторожности. Также призываем граждан не нарушать правила. Будем просить посетителей присутствовать в масках, соблюдать дистанцию. Те, кто будет кататься на открытых площадках, могут заниматься без маски", - уточнила она.

Меры контроля будут вырабатываться исходя из особенностей площадки. На входе на каток будет измеряться температура посетителей. На открытых катках будет действовать требование по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра. Также сотрудники будут следить за наполняемостью раздевалок. Коньки, которые можно взять в аренду, будут дезинфицироваться.