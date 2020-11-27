Евгений Куйвашев ответил на вопросы об ограничениях на Новый год и возврате студентов к очному обучению

Сегодня глава региона рассказал, какие ограничения будут действовать в канун Нового года и будут ли отменять дистант для студентов в ближайшее время. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев по ограничениям, введённым в связи с угрозой распространения коронавируса. Сегодня глава региона рассказал, какие ограничения будут действовать в канун Нового года и будут ли отменять дистант для студентов в ближайшее время.

Один из подписчиков спросил у Евгения Куйвашева, когда будут приняты ограничения на период празднования Нового года.

"Невозможно решить, как отметить праздник, если мы не понимаем, будут ли закрыты заведения или будут ли введены ограничения для приезжающих в регион", - пишет свердловчанин.

Губернатор отметил, что эпидситуация в регионе постоянно меняется, поэтому ограничительные меры на Новый год будут приняты ближе к концу декабря. Однако он заявил, что в школах и детских садах, где находятся замкнутые коллективы, проведение новогоднего праздника допустимо при условии, что их не будут посещать мамы, папы, сёстры, братья, бабушки и дедушки.

При этом работодателям будут рекомендовать отменить новогодние корпоративы. "На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет. С точки зрения работы учреждений культуры, рекомендаций для организаций, оказывающих услуги по досугу и отдыху, будем рассматривать отдельно — консультируемся с эпидемиологами, санитарными врачами, следим за динамикой заболеваемости", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Он добавил, что никаких ограничений на въезд в Свердловскую область не будет.

Другой читатель Instagram губернатора попросил его разрешить студентам выпускных курсов посещать очные занятия. Отдельно он спросил по поводу посещения спецкурсов и учебных практик.

Евгений Куйвашев напомнил, что, несмотря на перевод вузов и колледжей на дистанционное обучение, практические занятия проводятся в очном формате.

"Надеюсь, эпидобстановка позволит нам вернуть наших студентов колледжей к обычному режиму учёбы. Что же касается вузов, то они действуют в русле рекомендаций об использовании дистанционных технологий, которые поступили от Минобрнауки РФ. <...> Думаю, студенты — более опытные, и для них подготовка из дома — менее сложное испытание, чем для школьников", - ответил губернатор.

На вопрос о компенсации затрат на установку защитных экранов в такси и ресторанах глава Среднего Урала ответил, что официально подобные инициативы бизнес-сообщества пока к властям не поступали.

"Конечно, мы их внимательно изучим, в том числе с коллегами по оперштабу. У нас с первых дней пандемии экономический блок правительства очень внимательно следит за ситуацией в реальном секторе, и в рамках имеющихся возможностей оказываем бизнес-сообществу поддержку в это непростое время", - написал Евгений Куйвашев.

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