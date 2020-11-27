Обозреватель «Областной газеты» стал лауреатом конкурса «Золотой гонг»

Станислав Мищенко регулярно пишет о фактах коррупции в лесной отрасли Свердловской области Фото: Галина Соловьёва

Корреспондент «Областной газеты» Станислав Мищенко признан победителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020». Наш коллега одержал победу в номинации «Лучший материал года о разоблачении коррупции».

В этом году конкурс «Золотой гонг» прошёл в 26-й раз. В адрес жюри, состоящего из известных российских журналистов и главных редакторов центральных изданий, поступило более тысячи творческих работ со всей страны. Конкурс проводился по 13 основным и 5 специальным номинациям. Его организатором выступил Альянс руководителей региональных СМИ России.

Обозреватель «ОГ» Станислав Мищенко удостоился высшей награды «Золотого гонга» — статуэтки богини радуги и вестницы богов Ириды — в номинации «Лучший материал года о разоблачении коррупции». На суд жюри он представил серию из трёх публикаций, посвящённых коррупции в лесном хозяйстве Свердловской области и борьбе с ней правоохранительных органов.

В материале «Лесная контра» («ОГ» №032 от 21.02.2020) рассказывается о схемах, которые чёрные лесорубы в сговоре с сотрудниками надзорных ведомств используют для незаконного вывоза леса-кругляка и пиломатериалов за рубеж. Другая публикация автора – «Кому выгодно скрывать реальный объём нелегальной лесозаготовки?» («ОГ» №96 от 02.06.2020) – посвящена конкретному случаю, когда работники Зайковского участкового лесничества в окрестностях Ирбита попытались «замять» незаконную вырубку 18 сосен и увести от уголовного преследования арендатора лесного участка. Завершает серию статья «Генпрокуратура РФ уличила работников лесничеств в покровительстве чёрным лесорубам» («ОГ» №148 от 14.08.2020), название которой говорит само за себя.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №223 от 28.11.2020.