В Госдуму РФ внесён законопроект, позволяющий создавать родственные захоронения

В Госдуму РФ внесён законопроект, позволяющий созавать родственные захоронения. Фото: Алексей Кунилов.

Депутат Госдумы РФ, представитель партии "Единая Россия" Антон Жарков внёс в нижнюю палату парламента законопроект об общих федеральных требованиях к деятельности похоронных служб. В частности, документом предлагается дать право на создание родовых (семейных) захоронений.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, действующий закон "О погребении и похоронном деле" не определяет требования к качеству оказания ритуальных услуг и учёту мест захоронений. Своей законодательной инициативой Антон Жарков предлагает устранить эти недочёты.

"Предлагается установить в качестве основания осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями заключение ими с уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон, а также определить существенные условия такого соглашения", - говорится в пояснительной записке.

Основаниями для расторжения такого соглашения может стать нарушение его условий со стороны службы, оказывающей ритуальные услуги, нарушение требований по приёму заказов на похороны и незаконное разглашение информации об умерших.

Документом предлагается дать право на создание родовых (семейных) захоронений через публичную оферту, а также организовать ведение реестра для учёта мест захоронений. Также в законопроекте закреплены понятия "закрытое кладбище", "родственное захоронение" и "организатор похорон".

Федеральные, региональные и муниципальные полномочия по установлению требований в сфере похоронного дела предлагается разделить. К федеральным полномочиям будут относиться, в частности, установление порядка инвентаризации кладбищ и мест захоронения, утверждение порядка создания и ведения единого реестра недобросовестных специализированных служб и регулирование порядка захоронения отдельных категорий лиц.