Тесно не только живым

Фото: Алексей Кунилов

На неделе появилась новость о том, что в Нижнем Тагиле ищут новые участки для кладбищ – действующие погосты заполнены. Но, как выяснила «ОГ», такая проблема существует и во всех других крупных городах области. Насколько критична ситуация, и что делают местные власти, чтобы её решить?

«Процессии пересекают весь город»

В Нижнем Тагиле – 21 погост общей площадью 220 гектаров: шесть – в черте города, остальные – в сельских населённых пунктах. Ресурс половины городских кладбищ уже исчерпан.

– Южное, Юго-Западное и Висимское кладбища полностью закрыты для захоронений. Центральное, Пихтовые горы и Северное – частично. Отведённые под кладбища участки использованы на 90 процентов, – сообщил председатель думской комиссии по городскому и коммунальному хозяйству Денис Корякин.

Ежегодно на тагильских кладбищах добавляется более четырёх тысяч захоронений, поэтому на двух погостах уже выделялись дополнительные участки. Там сейчас хоронят без оград и столиков-скамеек, экономя при этом до 20 процентов площади. Есть также проблема локации. Четыре года назад было закрыто кладбище Южное, и от жителей посёлка Старатель пошёл поток просьб в мэрию о расширении участка, ведь похоронные процессии пересекают весь город.

Для решения проблемы администрация Нижнего Тагила планирует открыть два новых кладбища.

– Первый участок расположен между «Уралхимпластом» и полигоном Дзержинского района. По нему уже начата подготовка к проектированию. Второй участок на Старателе. Там решается вопрос по передаче земли, так как большая часть принадлежит институту испытания металлов, – рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Игорь Комаров.

В 2010 году проектировщики из Иллинойса предложили проект «высотного» кладбища, которые сегодня есть уже в нескольких странах. В России пока хоронят по старинке. Фото: Галина Соловьёва

Пять кладбищ – за 15 лет?

В Екатеринбурге с нехваткой мест в некрополях пока справляются. Но это пока: кладбища тоже находятся на пределе своих возможностей. Только в прошлом году, по данным МКУ «Служба городских кладбищ», за земельными участками для погребения умерших обратились почти 11 тысяч человек.

В ведении городского муниципалитета – 27 некрополей, причём самые старые ведут историю с начала 19 века. Но для захоронения доступны только два кладбища – Лесное в Чкаловском районе (свободная площадь для захоронений, по данным проекта Генплана 2035 года, составляет 2,5 га) и Окружное в Орджоникидзевском районе (площадь – 40,6 га, свободная площадь под захоронения составляет 19 га).

Ещё три закрыты, остальные относятся к категориям ограниченных для захоронения – там принимают только родственные подзахоронения, в том числе урновые.

«Отпущенный лимит площадок полностью исчерпан по целевому назначению (заполнены на 100%)», – сообщается в проекте Генплана.

В целях создания дополнительных мест на большинстве кладбищ созданы колумбарии и урновые аллеи, которые, к слову, пользуются спросом. Стоимость аренды ячейки на три года составляет 16,6 тысячи рублей, каждый последующий год – 3,3 тысячи рублей. В случае прекращения платежей ячейка изымается из стены.

К 2035 году в Екатеринбурге планируют построить три новых кладбища и расширить два существующих. Три будут располагаться в Чкаловском районе – Шабровское-3 (39,7 га), Лесное-2 (13 га), Сысертское (16 га), одно в Октябрьском районе (Владимирское-2, площадью 9,3 га) и одно в Орджоникидзевском районе (Садовое, площадью 29,1 га).

Пока же, как поясняют в МКУ «Служба городских кладбищ», идёт работа с действующими некрополями. В частности, планируется расширение Лесного кладбища.

– Этого хватит до появления новых кладбищ, но процесс их создания затягивать нельзя, – говорит руководитель «Службы городских кладбищ» Константин Калашников. – После того, как документ будет внесён в Генплан, он должен пройти ещё много этапов: установить санитарно-защитную зону (на это уйдёт около года), подвести дорогу, обеспечить инфраструктуру, организовать общественные слушания. На это обычно уходит несколько лет.

А как у них? Проблема нехватки мест для захоронения остро стоит не только в России. Решают её самыми разными методами, в том числе - довольно экзотическими. Во всем мире растёт популярность кремации: урна с прахом занимает гораздо меньше места, а в самом крайнем случае её можно хранить дома или закопать в саду или на даче.

В Германии, Австрии и некоторых других странах Европы практикуется многократное использование могил. Места захоронения сдаются в аренду, и когда выплаты по какой-либо причине прекращаются, то могилу отдают другим.

В Испании и Греции можно поместить тело на несколько лет в погребальную нишу. Потом останки переносят в общую могилу, а ниша освобождается для следующего умершего.

В Бразилии, Японии, Израиле существуют «вертикальные кладбища» – высотные колумбарии. В Бразилии, например, есть «Necrópole Ecumênica», в котором насчитывается 14 этажей.

В США в штате Вашингтон с недавних пор разрешено так называемое компостирование тела. Это процесс, при котором умерший в течение месяца естественным образом превращается в 0,65 кубометра удобрений, которые, если близкие желают, можно использовать по прямому назначению.

А на Украине в 2019 году зарегистрирован законопроект, предлагающий разрешить захоронения в городских... парках и скверах.

Некрополь на два района

О новых некрополях задумались и в Каменске-Уральском. На территории города расположено четыре кладбища, три из них – действующие.

Как рассказала «ОГ» заместитель директора управления городского хозяйства Наталья Кузнецова, площадь двух некрополей – Ивановского и Волковского – ежегодно расширяют, «чтобы был запас». Нынче такие работы тоже прошли: на площадках ликвидировали деревья, чтобы в следующем году начать планировку бульдозерами. Но возможности по расширению небезграничны.

Кстати Процесс создания новых погостов – всегда длительный. В Заречном, например, только на поиск места и его согласование ушло семь лет. В 2013 году власти решили проблему нехватки мест на городском кладбище за счёт его расширения. После долгих поисков было найдено подходящее место недалеко от очистных сооружений, однако возникла новая проблема: эта земля относилась к лесфонду. Решение земельного вопроса затянулось на несколько лет, и только этой весной председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе участка в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения кладбищ. Сейчас власти решают оставшиеся «бумажные» вопросы и занимаются подготовкой территории.

В Каменском округе – другая проблема.

– На территории нашего района – 33 кладбища. На балансе учреждения – пока десять, остальные располагаются на землях лесфонда и сельхозназначения, поэтому мы занимаемся их переводом в другую категорию, – рассказывает руководитель управления городским хозяйством Каменского городского округа Андрей Коровин. – Там, где есть возможность, расширяем кладбища, но где-то их нет вообще, например, в населённых пунктах Бродовской сельской администрации.

Вопрос по организации новых мест для захоронений администрации города и района решают совместно. В планах на ближайшие годы – обустройство двух кладбищ. Одно разместят между сёлами Сипавское и Пирогово, второе – на втором километре объездной автодороги «Каменск-Уральский – Курган» («Южный обход»), оно будет межмуниципальным. Думцы Каменского городского округа уже внесли изменения в генплан района. Сейчас требуется подготовить документы, необходимые для изменения категорий этих участков, получить санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора и решить ещё ряд вопросов. Сколько времени займёт этот процесс, предсказать сложно.

Требования к захоронениям Как и всякое строительство, обустройство кладбища начинается с проектирования. Проект выполняет выигравшая конкурс организация. При подготовке документа проводятся инженерные изыскания, публичные слушания, формируется «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Проектировщики руководствуются требованиями, прописанными в СанПиН 2.1.2882–11, а также рекомендациями, выданными Госстроем России по проектированию вновь сооружаемых зданий и сооружений похоронного обслуживания. В частности, минимальная ширина санитарно-защитной зоны от жилой застройки до кладбищ – 300 метров. Также погост не может располагаться рядом с водными объектами или в зоне подтопления.