Последние новости об ограничениях по коронавирусу в Свердловской области

"Облгазета" делится последними новостями о коронавирусе и связанными с ним ограничениях. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Новый указ Евгения Куйвашева о дистанционном обучении школьников, санитарно-эпидемиологические меры безопасности на катках Екатеринбурга, единый номер по коронавирусу и планируемые ограничения на период новогодних каникул в Свердловской области — последние новости о коронавирусе.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта для учеников 9-х классов. Для 6-8 и 10-х классов дистанционная форма обучения продлевается до 12 декабря. Это же касается частных образовательных организаций и учреждений допобразования. Отметим также, что режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет действует в регионе до 7 декабря.

Также глава Среднего Урала рассказал об ограничениях, которые планируют ввести свердловские власти в преддверии Нового года. Евгений Куйвашев заявил, что в школах и детских садах, где находятся замкнутые коллективы, проведение новогоднего праздника допустимо при условии, что их не будут посещать мамы, папы, сёстры, братья, бабушки и дедушки. При этом работодателям будут рекомендовать отменить новогодние корпоративы. Никаких ограничений на въезд в Свердловскую область вводиться не будет.

В Екатеринбурге начали открываться катки. До конца года в уральской столице планируется залить 142 ледовые площадки, большая часть которых располагается во дворах. В этом году посещать крытые катки разрешено только в масках, а открытые площадки — с соблюдением социальной дистанции. Сотрудники катков будут следить за наполняемостью раздевалок, а коньки, которые можно взять в аренду, будут дезинфицироваться.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в регионах России вводится единый номер 122 по коронавирусу. Единый номер позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Кроме того, стало известно, что в декабре 2020 года и январе 2021 года операторы связи сделают бесплатными вызовы на номера медучреждений, которые работают с COVID-19.

За прошедшие сутки в России коронавирус подхватили 27 543 человек, из которых 399 - жители Свердловской области. Кроме того, на Среднем Урале скончались ещё 9 пациентов с COVID-19, а общее число жертв опасной болезни достигло 997.