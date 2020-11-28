Дефицит мест на кладбищах и завершение сериала «Перевал Дятлова»: интересное в номере за 28 ноября

Обзор номера

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о том, что вы сможете прочитать в новом номере «Областной газеты» за 27 ноября.

♦ На неделе появилась новость о том, что в Нижнем Тагиле ищут новые участки для кладбищ – действующие погосты заполнены. Но, как выяснилось, такая проблема существует и в других крупных городах области, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. «Облгазета» выяснила, насколько критична ситуация, и что делают местные власти, чтобы её решить.

♦ Площадь нелегальных парковок в столице Урала, «засветившихся» на портале «Украденный Екатеринбург», перевалила за миллион «квадратов». Данным вопросом уже заинтересовались в МУГИСО. Специалисты проверили информацию по 200 объектам и определили сто «пилотных», самых крупных участков в разных районах города, по которым начнут работу.

♦ Завершился показ сериала «Перевал Дятлова». Громкая премьера, рассказывающая о гибели группы Игоря Дятлова на севере Свердловской области, ожидаемо вызвала жаркую дискуссию. Сериал получился вполне захватывающим и, безусловно, оставляющим ещё больше вопросов о случившимся в горах почти 62 года назад. Подробнее о киноработе читайте здесь.