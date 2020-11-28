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28 ноября 2020, 11:38

Роспотребнадзор проверил на заболевших коронавирусом 1572 прилетевших в Екатеринбург самолёта

Телетрап в Кольцово

В ходе досмотра самолётов усиленному тепловизионному контролю были подвергнуты 153 376 пассажиров и 10014 членов экипажей. Фото: Евгения Скачкова

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отчитались о ходе досмотра воздушных судов, прилетающих в Екатеринбург. За 10 месяцев в рамках санитарно-карантинного контроля в период распространения новой коронавирусной инфекции санитарные врачи досмотрели в аэропорту Кольцово 1572 воздушных судна.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе досмотра самолётов усиленному тепловизионному контролю были подвергнуты 153 376 пассажиров и 10014 членов экипажей. У 17 человек были выявлены признаки ОРВИ. У одного из них подтвердился диагноз COVID-19.

Также было досмотрено 163 вывозных рейса с россиянами, возвращающимися из-за рубежа. На таких воздушных судах проверено 9442 пассажира и 633 членов экипажа. При санитарно-карантинном контроле выявлено семеро пассажиров с признаками ОРВИ, в том числе один - с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области было выявлено 399 случаев заражения COVID-19. Это рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии. Всего в регионе обнаружено 45 174 заболевших.

Областная газета Свердловской области

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