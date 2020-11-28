В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило тысячу человек

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё десять человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё десять человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1007 жителей региона.

Информацию о десяти летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1007», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о девяти скончавшихся пациентах.

В целом по России за минувшие сутки умерло 510 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 39 068 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 390 случаев заражения.