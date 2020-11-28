За нарушения ограничений по коронавирусу оштрафованы более 1,1 миллиона россиян

Большая часть административных протоколов составлена за несоблюдение перчаточного и масочного режимов. Фото: Павел Ворожцов

В МВД России впервые обнародовали данные о штрафах за нарушения ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С начала пандемии сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 1,1 млн человек.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения, составляет не менее 1,7 млрд рублей. Большая часть административных протоколов составлена за несоблюдение перчаточного и масочного режимов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, большинство россиян - 976,9 тысяч человек, - были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Минимальный штраф за нарушение составляет одну тысячу рублей.

109,2 тысячи протоколов составлены за нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы (ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

21,5 тыс. человек привлечены к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). Минимальный штраф составляет 15 тыс. рублей.

Также сотрудники полиции задерживали нарушителей режима самоизоляции и карантина. На сегодняшний день протоколы составляются преимущественно в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.

Добавим, что начиная с апреля регионы России самостоятельно устанавливают ограничительные меры, введённые из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов за нарушение особого режима в Свердловской области превысила 35 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов.

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