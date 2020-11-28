В Росгвардии озвучили итоги пятничной проверки баров в центре Екатеринбурга

Представители силовых ведомств искали в кафе и барах несовершеннолетних посетителей Фото: скриншот с официальной страницы Управления Росгвардии по Свердловской области

В ряде увеселительных заведений уральской столицы минувшим вечером прошла совместная проверка полиции и Росгвардии. Представители силовых ведомств искали в кафе и барах несовершеннолетних посетителей и проверяли выполнение указа губернатора о запрете на работу общепита в ночное время.

Как сообщается на официальной странице Управления Росгвардии по Свердловской области в социальной сети Вконтакте, рейд по увеселительным заведениям в центре Екатеринбурга проходил минувшим вечером в рамках планового оперативно-профилактического мероприятия «Улица». В кафе и рестораны нагрянули сотрудники ОМОН Росгвардии и полицейские.

В ходе рейда стражи правопорядка проверили несколько вечерних кафе, пабов и баров на предмет наличия в них несовершеннолетних граждан, а также на возможные криминальные проявления.

«В ходе рейда нарушений не выявлено», - говорится в сообщении свердловской Росгвардии.

В ведомстве также добавили, что в дальнейшем подобные проверки будут проводиться в Свердловской области в плановом порядке.

Напомним, в конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений по коронавирусу. Глава региона запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток.

Согласно указу № 594-УГ, с 23:00 до 6:00 на Среднем Урале запрещается оказание услуг общепита, кроме обслуживания на вынос, доставки заказов, деятельности организаций общепита, обеспечивающих круглосуточное питание работников организации.