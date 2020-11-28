В России упростили правила оформления инвалидности

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Галина Соловьева

Правительство России упростило правила оформления инвалидности. Для этого не придётся повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке отмечается, что для установления или подтверждения инвалидности гражданам требуется проходить медико-социальную экспертизу. Для этого поликлиникой выдаётся направление с указанием сведений о результатах медицинских обследований. Если в этом направлении был указан не полный объём сведений, приходилось повторно обращаться в поликлинику. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

При этом, возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трёх рабочих дней. На доработку документов поликлинике отводится ещё 14 дней.

Отмечается, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утверждён Правительством России из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, временный порядок предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.