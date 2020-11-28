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Общество
28 ноября 2020, 18:03

Роскомнадзор попросил интернет-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах.

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. фото: Алексей Кунилов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций попросила IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Поводом стала цензура на YouTube.

 «Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом же обращении Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с агентства Anna News.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам «ANNA NEWS», - говорится в письме, которое Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ разработали и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые вводят цензуру в отношении российских средств массовой информации. В частности, речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook.

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Областная газета Свердловской области

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