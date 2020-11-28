Роскомнадзор попросил интернет-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. фото: Алексей Кунилов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций попросила IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Поводом стала цензура на YouTube.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом же обращении Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с агентства Anna News.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам «ANNA NEWS», - говорится в письме, которое Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ разработали и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые вводят цензуру в отношении российских средств массовой информации. В частности, речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook.

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