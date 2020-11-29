Число заболевших коронавирусом россиян увеличилось за сутки на 26 683

С начала пандемии в стране заболели 2 269 316​​​​​​​ человек. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 26 683 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 2 269 316 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (6798) и Санкт-Петербурге (3701). В Свердловской области заразился 381 человек. Это шестой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С болезнью справились 1 761 457 жителей страны. В том числе за последние сутки из больниц выписались 21 987 человек.

Фото: Оперативный штаб

Скончались ещё 459 носителей инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 39 527 россиян.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 75,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 545 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 503 238 человек.

Напомним, что за прошлые сутки в России было выявлено 27 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.