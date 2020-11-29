Умер экс-глава РАН Владимир Фортов

Владимир Фортов скончался на 75 году жизни. Фото: с сайта Российской академии наук

Скончался бывший Президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов. Выдающийся учёный болел коронавирусом.

О смерти учёного сообщается на сайте РАН. Владимир Фортов скончался на 75 году жизни.

«На 75-м году жизни ушёл из жизни выдающийся учёный и организатор науки академик Владимир Евгеньевич Фортов. Президент Российской академии наук с 2013 по 2017 гг., директор, затем научный руководитель Объединённого института высоких температур РАН. Лауреат государственных премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Светлая память о Владимире Евгеньевиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении РАН.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. В 1987 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991 году - действительным членом РАН. Возглавлял Российскую академию наук с 2013 по 2017 годах.

Владимир Фортов был участником ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и Саяно-Шушенской ГЭС. Участвовал в испытательном походе на атомном подводном крейсере.

Автор более 30 монографий и более 900 оригинальных и обзорных научных статей. Член ряда зарубежных академий и научных обществ. Почётный член 11 университетов - пяти российских и шести зарубежных.

В последние годы академик уделял большое внимание проблемным вопросам развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.