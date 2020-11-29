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Общество
29 ноября 2020, 16:40

Портал Госуслуг будет автоматически извещать пользователей о долгах

Госуслуги

Теперь уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить пользователям автоматически. Фото: Алексей Кунилов

Пользователи портала госуслуг будут автоматически получать извещения о долгах и возбуждении исполнительного производства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, при входе в учётную запись пользователей будут информировать о новой функции. 

Отмечается, что ранее для доступа к информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений. Теперь уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить пользователям автоматически. Эту опцию можно будет отключить, оформив отказ в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ожидается, что  это нововведение упростит информирование граждан, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам и налогам.  Оперативная передача извещений также позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.

Областная газета Свердловской области

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