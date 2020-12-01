«Областная газета» объявляет конкурс на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками

«Облгазета» объявляет конкурс на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками Фото: Павел Ворожцов

2020 год принёс много сюрпризов, в том числе не самых приятных, но приближающийся Новый год и новогоднее настроение никто не отменял. Сегодня, в первый день зимы, мы начинаем приём фотографий на наш конкурс на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками.

Как известно, самый приятный подарок на любой праздник – тот, что сделан своими руками и от души. У вас уже есть идеи, как поздравить родных и близких с Новым годом оригинальными поделками, сувенирами, игрушками? Самое время взять в руки ножницы, бумагу или какие-то другие материалы и начать творить!

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Главное – кратко рассказать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обратной связи.

Конкурс продлится по 27 декабря. Фото лучших новогодних подарков будут публиковаться на страницах «Общество» и «Дом. Сад. Огород.» Итоги конкурса будут объявлены накануне Нового года в номере «Областной газеты» от 30 декабря. Победители получат подарки от «Областной газеты».

Напомним, что в прошлом году «Облгазета» проводила конкурс на лучшее новогоднее украшение. В редакцию пришло более ста фотографий оригинальных поделок, среди которых мы выбрали троих победителей.

Материал подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №224 от 01.12.2020