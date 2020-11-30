Новую улицу в Тавде назовут именем убитого браконьером инспектора. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Тавде новая улица, предназначенная для индивидуальной жилой застройки, будет носить имя погибшего на службе охотинспектора Андрея Киргинцева. Соответствующее постановление подписано главой Тавдинского ГО.

Указанная улица расположена в юго-восточной части города, в границах улиц Щорса - Ломоносова - Сергея Лазо, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как ранее сообщала "Облгазета", трагедия произошла вечером 27 ноября 2019 года в 30 км от села Таборы. Андрей Киргинцев вместе со старшим госинспектором Рыбоохраны региона Нижнеобского территориального управления Сергеем Ворохобовым проводил рейд по выявлению браконьеров.

В охотничьем домике в лесу инспекторы обнаружили свежевыловленную рыбу и мужчину. Браконьер без предупреждения выстрелил в егеря, а затем попытался выстрелить в сотрудника рыбоохраны, однако ружьё дало осечку. Нападавшего удалось обезвредить и закрыть в доме до приезда полицейских.

На следующий день раненый охотинспектор скончался в больнице. Ему было 56 лет, у него остались жена и двое детей 28 и 32 лет. 10 сентября 2020 года суд приговорил нападавшего к 22 годам колонии строгого режима.

Позже глава региона Евгений Куйвашев поручил оказать семье погибшего при исполнении государственного охотинспектора региона Андрея Киргинцева всю необходимую помощь. Кроме того, по указу Президента России охотинспектор посмертно награждён орденом Мужества.