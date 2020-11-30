Выстрел «на шорох»? В один день на охоте погибли сразу два чиновника

В минувшую пятницу в лесу под Алапаевском во время охоты застрелили заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого. Фото: САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКА ngo44.ru

Сейчас на Среднем Урале, как и во многих других регионах, в самом разгаре сезон охоты на косулю и боровую дичь. Однако обычная охота, к сожалению, превращается в сезон убийств: поздним вечером в минувшую пятницу, 27 ноября, в лесу под Алапаевском застрелили заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого. В тот же день аналогичный случай на охоте произошёл в Башкирии: там был смертельно ранен заместитель начальника отдела МЧС по Уфе Ренат Абдульманов.

Не в зверя, а в человека

«Облгазете» известны две версии произошедшего.

Версия правоохранителей. Заместитель главы администрации Новоуральска Михаил Черницкий был заядлым охотником. В этот раз вместе с тремя друзьями он отправился в угодья близ посёлка Озеро в Алапаевском районе. Смеркалось, охотники сидели в засаде на приличном расстоянии друг от друга, один из них заметил в кустах тёмный силуэт и выстрелил «на шорох». Пуля попала не в зверя, а в человека.Михаил Черницкий был ранен в ногу. Другие охотники друга в беде не бросили, вызвали скорую, пытались остановить кровь, но безуспешно. Раненый слабел, и они повезли его на внедорожнике в ближайший посёлок, где имелось медицинское учреждение. Однако Черницкий скончался от обильной кровопотери.– Участники трагедии вели себя нормально: ничего не скрывали, откровенно рассказали, как всё произошло, – рассказали «Облгазете» в правоохранительных органах Алапаевска. – Случайный выстрел произвёл хороший знакомый Михаила Черницкого. Он угнетён, вину не отрицает.

Альтернативная версия.

«Облгазете» удалось ознакомиться со служебной запиской одного из государственных охотинспекторов, который доложил о подробностях происшествия своему руководству. По словам егеря, Михаил Черницкий и его приятель охотились вдвоём в Алапаевском участке общедоступных охотничьих угодий. Охота велась законно – у каждого из них было разрешение на добычу косули (а не кабана, как утверждают некоторые СМИ). При разряжении огнестрельного оружия второй охотник произвёл ненаправленный выстрел в вице-мэра Новоуральска. От полученной раны в бедро и обильной кровопотери тот скончался спустя некоторое время.Как отмечают егеря, это одна из наиболее частых причин трагедий на охоте наряду с выстрелами «на шорох», по неясно видимой цели или во время передвижения на автотранспорте с расчехлённым, заряженным или имеющим патроны в магазине оружием. Но окончательную точку в этом деле должны поставить свердловские следователи.

Следствие продолжается

– Следственным отделом по городу Алапаевску в отношении 41-летнего жителя города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), – рассказывает заместитель руководителя пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области Максим Чалков. – Смертельный выстрел произведён из карабина «Вепрь-308 Супер». Оружие и другие вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время, по словам представителя ведомства, следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, ведутся допросы участников охоты, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении них, осуществляется осмотр изъятых вещественных доказательств.

Полным ходом идёт и расследование несчастного случая в Башкирии, произошедшего в тот же день при схожих обстоятельствах. Ренат Абдульманов с друзьями отправился на охоту. Когда загоняли лося, один из охотников начал стрелять по животному, но пуля попала в грудь спасателю. Раненого погрузили в машину и повезли в больницу, но он скончался по дороге.

Следственный комитет Республики Башкирии возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обвинение предъявлено 62-летнему приятелю погибшего.

Трудности дела

Многие участники подобных трагедий – люди непростые, поэтому и огласку случаи на охоте получают громкую. К сожалению, несмотря на образование и высокое положение, они проявляют удивительное легкомыслие, когда вырываются в леса, на озера или на болота пострелять зверя или птицу.

Охотничьи правила рекомендуют всем участникам коллективной охоты надевать спецодежду красного, жёлтого или оранжевого цвета. Вдобавок она должна иметь элементы из флуоресцентного или светоотражающего материала. Но Михаил Черницкий, как удалось выяснить следствию, был в лесу без спецодежды. Поэтому другой стрелок издалека и принял его за зверя.

За причинение смерти по неосторожности наказывают исправительными работами, либо ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы – всё на срок до двух лет.

– Сложность в ведении подобных уголовных дел заключается в том, что участники охоты не всегда могут увидеть процесс выстрела, тем более в тёмное время суток, – отмечает доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Алёна Калёных. – Если прямых свидетелей нет, то следователи собирают косвенные доказательства, а их всегда труднее найти. Назначается несколько экспертиз – судебно-медицинская, баллистическая, следов и продуктов выстрела. Из-за них следствие, как правило, идёт от двух до шести месяцев. Но если случай резонансный, то за уголовным делом будет усиленный контроль со стороны прокуратуры, и сроки могут существенно сократиться.

Новые правила охоты

Снизить число несчастных случаев должны новые правила охоты, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Теперь чётко регламентирована процедура заряжания и разряжания ружья – отныне его следует направлять стволом только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других охотников.

Ужесточат и требования к одежде охотников. Не секрет, что зимой они одеты преимущественно в камуфляж серых цветов и по своему очертанию иногда напоминают (особенно в сумерках) стоящих или бегущих диких животных – лося, косулю, кабана или медведя.– По новым правилам при осуществлении коллективной охоты её участники обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, жёлтого или оранжевого цветов, – рассказала начальник отдела департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Евгения Шуляпина.

– Кроме того, эта норма распространяется на охотников при добыче копытных животных, медведей, волка и лисицы в тёмное время суток — в промежуток за час до заката солнца и час после восхода солнца.

Помимо светоотражающей одежды, с началом следующего года вводится запрет на стрельбу по взлетающей птице на высоте ниже 2,5 метра при охоте в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности. А во время коллективной охоты её участникам нельзя сходить со стрелковой позиции и подходить к упавшему, добытому или раненому животному до окончания загона. В целом охотники позитивно оценивают изменения в законодательстве.

– Если взять коллективную охоту на кабана, то перед её началом стрелки распределяются по номерам, и каждому из них даётся определённый сектор возможного направления выстрела, – говорит охотник из Екатеринбурга Валентин Прокопьев. – Перед загоном егерь проводит с ними подробный инструктаж и проверяет, чтобы охотники стояли на своих позициях. Но если человек слушал охотинспектора невнимательно, то при виде животного он может уйти со своей позиции и в азарте выстрелить в кабана, когда тот переместился уже в другой сектор. А там стоит другой охотник и бывает, что пуля по касательной попадает именно в него. После принятия новых правил охоты подобные ситуации должны стать невозможными.

В смерти бизнесмена винят депутата Не менее резонансная трагедия на охоте, обстоятельства которой во многом схожи с убийством Михаила Черницкого, случилась на Среднем Урале в сентябре 2019 года. Её фигурантом стал другой высокопоставленный представитель власти – депутат Законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин. Правда, он стал не жертвой, а подозреваемым в гибели человека.По материалам уголовного дела, во время прогулки на катере «Yamaha» по реке Лозьве, куда компания из четырёх приятелей отправилась на охоту, Коркин случайно выстрелил из двуствольного ружья ИЖ-43 Е в другого пассажира лодки – бизнесмена из Серова Сергея Титова. Спустя пять месяцев тот скончался от ранения головы в Карпинской ЦГБ. Первоначально главной версией убийства сыщики называли самострел, но после тщательного расследования Коркину предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, за что ему теперь грозит до двух лет лишения свободы.Родственники убитого неоднократно заявляли, что Коркин умышленно затягивает рассмотрение дела, потому что срок давности за это преступление, отнесённое к категории небольшой тяжести, составляет всего два года. Один из них уже прошёл, а дело только неделю назад поступило из Серовского районного суда в областной, дата его рассмотрения ещё не определена. Сам же депутат в разговорах с журналистами не признаёт себя виновным в убийстве по неосторожности и считает, что всё обвинение строится исключительно на предположении

Комментарий Сергей ВОХМЯНИН, охотник с 40-летним стажем: – Все несчастные случаи на охоте происходят от пренебрежения правилами. Рекомендовано надевать яркие жилеты со светоотражающими элементами, но многие этого не делают. Считают, видите ли, что это отпугнёт зверя. С оружием тоже обращаются безответственно, неосторожно. Перед тем как сесть в автомашину или на снегоход, полагается разряжать оружие, но несознательные охотники этого не делают, в результате от толчка ружьё может выстрелить, хорошо, если никого не заденет.Случай под Алапаевском – типичный выстрел «на шорох». Нервные, возбуждённые охотники стреляют, не успев как следует рассмотреть, кто там в кустах. Сейчас при массовой охоте на косулю запретили брать нарезное оружие, только гладкоствольное. И это правильно: нарезным оружием можно за километр поразить человека.

Важно Требования и рекомендации по технике безопасности во время охоты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Запрещается употребление спиртных напитков перед и во время охоты. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются.

Все распоряжения и команды егеря и старшего (бригадира) должны беспрекословно выполняться всеми участниками охоты.

Запрещается самовольно покидать сборный пункт, стрелять по какому-либо другому зверю и шуметь без разрешения старшего команды.

Стрелкам запрещается самовольно меняться номерами, уходить с них до окончания загона, кроме случаев, когда нужно помочь попавшему в беду товарищу.

На номере необходимо соблюдать тишину, не передвигаться, от начала до конца загона внимательно просматривать местность и особенно – свой сектор обстрела.

Заряжать оружие можно только тогда, когда стрелок стоит на номере. Прежде чем сойти с номера, нужно разрядить оружие.

Не следует сходить с номера и подходить к упавшему, убитому, раненому или уходящему зверю без разрешения старшего по команде.

Нельзя стрелять по неясному мельканию цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках и даже против солнца.

Запрещается стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего сектора.

При загонной охоте запрещается стрелять круглой пулей: она часто даёт непредсказуемый рикошет.

Справка «ОГ» «Вепрь» – самозарядные нарезные и гладкоствольные карабины, которые были разработаны в 1995 году на базе ручного пулемёта Калашникова. Предназначены для промысловой и любительской охоты на среднего и крупного зверя. Производятся на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот».

Первым появился карабин «Вепрь» под патрон калибра 7,62х39 мм, потом – «Вепрь-308» (под «натовский» патрон 7,62х51 мм), а потом и модификация «Вепрь-308 Супер».

Общая длина оружия колеблется от 1040 мм («Вепрь-308 Супер») до 1150 мм («Вепрь-308»).

Минимальная длина ствола – 550 мм, максимальная – 650 мм (в зависимости от модели).

Магазины – на 5 или 10 патронов (у модификации «Вепрь-308 Супер» есть ещё магазины на 2 и 3 патрона).

Вес оружия также зависит от конкретной модификации. В среднем «Вепрь-308» весит около 4 кг.

Цифры Согласно информации управления Росгвардии по Свердловской области, в регионе зарегистрировано 141 565 единиц гражданского огнестрельного оружия. Из них 126 077 единиц относятся к охотничьему: 98 311 – гладкоствольное оружие, 27 766 – нарезное. При этом на Среднем Урале зарегистрировано 108 052 действующих охотничьих билета единого федерального образца. То есть на одного охотника приходится 1,16 единиц оружия.

Карабин «Вепрь-308 Супер» поражает цель на расстоянии до 300 метров

Что известно о погибшем Михаил Владимирович Черницкий родился в 1962 году в Свердловске.Окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности «Физик-преподаватель».Кандидат физико-математических наук.Заместителем главы Новороуральского городского округа назначен в августе 2019 года.Занимался вопросами стратегического развития и инвестиций.До прихода на пост замглавы Новоуральска работал заместителем начальника управления Свердловского отделения № 7003 ПАО «Сбербанк».У чиновника остались жена, четверо детей и трое внуков.

Опубликовано в №224 от 01.12.2020