Евгений Куйвашев и Владимир Якушев провели первый совместный приём граждан

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев взяли под личный контроль вопрос предоставления квартиры жительнице Новоуральска, которая имеет право на получение жилья как ребёнок-сирота. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провели 30 ноября первый совместный приём граждан. В частности, они взяли под личный контроль вопрос предоставления квартиры жительнице Новоуральска, которая имеет право на получение жилья как ребёнок-сирота.

Анна Мухачёва, проживающая в Новоуральске, рассказала главе региона и полпреду Президента о том, что ключи от новой квартиры она ждёт с 18 лет. В свою очередь Евгений Куйвашев заявил, что строительство здания, в котором находится предназначенная для передачи квартира, завершилось в 2020 году. Сейчас идёт процесс оформления правоустанавливающих документов.

По словам губернатора Свердловской области, девушка получит новое жильё уже в первом квартале 2021 года.

"Анна Дмитриевна значится в региональном списке детей-сирот на территории Новоуральского городского округа. Учтена под номером 22, при этом в доме 36 квартир. Нет сомнений в том, что Анна Дмитриевна получит своё жильё", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Согласно информации на сайте полпредства, помимо жительницы Новоуральска, в ходе личного приёма к Владимиру Якушеву обратились жители села Камыши Курганской области, посёлка Горноправдинск ХМАО, села Аксарка ЯНАО, Тюмени и Челябинска.

Напомним, что Владимир Якушев был назначен на пост полпреда Президента РФ в УрФО указом главы государства 9 ноября. 11 ноября он прибыл в Екатеринбург, а 13 ноября новый полпред провёл первую встречу с губернатором Свердловской области.

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