Цифровой нотариус, политический долгожитель, драма на охоте: самое интересное в номере за 1 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Наконец-то мы дождались календарной зимы и редакция «Областной газеты» подготовила для вас топ-5 законов, которые вступают в силу в декабре. Так, с 1 декабря упрощается порядок оформления железнодорожных билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Это – пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и другие категории льготников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь нет необходимости приезжать лично, отстаивать очередь в кассу и показывать документ, подтверждающий льготу. Купить и оформить льготный билет можно дистанционно – через сайт РЖД или сайты перевозчиков, подтвердив личность через портал Госуслуг. Также с 29 декабря у россиян появится возможность взаимодействовать удалённо с нотариусом, без личной явки в нотариальную контору. Удалённо можно будет засвидетельствовать верность перевода документа с одного языка на другой, передать документы другому физическому или юридическому лицу, передать в депозит безналичные денежные средства для перечисления кредитору, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества или совершить сделку с участием нескольких нотариусов (например, если необходимо переоформить квартиру в другом регионе.

В этот воскресенье отметил столетний юбилей автор крылатых фраз: «Борис, ты не прав!» и «Чертовски хочется работать!» Старшее поколение прекрасно знает, что принадлежат они ближайшему сподвижнику Михаила Горбачёва и на заключительном этапе перестройки оппоненту Бориса Ельцина – Егору Лигачёву. Он первый и пока единственный из членов Политбюро ЦК КПСС перешагнул столетний юбилей. Именно Лигачёву приписывают авторство знаменитой антиалкогольной кампании, начатой в мае 1985 года. Его же считают инициатором выдвижения на высшие должности Бориса Ельцина, хотя сам он утверждал, что обратил на него внимание лишь по воле Юрия Андропова, который попросил его съездить в Свердловск и присмотреться к тамошнему первому секретарю. Ельцин произвёл на Лигачёва хорошее впечатление и в апреле 1985-го был переведён в аппарат ЦК КПСС. Правда, потом их пути разошлись. Лигачёв – ещё и политический долгожитель. В 1999 году он был избран в Госдуму РФ третьего созыва и как старейший депутат 18 января 2000 года открывал её первое заседание. То есть, первый российский парламент 21 века открывал именно он.

Ещё одно событие мимо которого не могла пройти «Областная газета», это – пятничная двойная драма на охоте. 27 ноября, в лесу под Алапаевском застрелили заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого. В тот же день аналогичный случай на охоте произошёл в Башкирии: там был смертельно ранен заместитель начальника отдела МЧС по Уфе Ренат Абдульманов. Почему так часто случаются трагедии на охоте? Снизить число несчастных случаев должны новые правила охоты, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Теперь чётко регламентирована процедура заряжания и разряжания ружья, отныне его следует направлять стволом только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других охотников. Ужесточат и требования к одежде охотников. Не секрет, что зимой они одеты преимущественно в камуфляж серых цветов и по своему очертанию иногда напоминают стоящих или бегущих диких животных. По новым правилам при осуществлении коллективной охоты её участники обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, жёлтого или оранжевого цвета.